اليرموك تحصل على "5 نجوم" بنظام كيو أس العالمي

الوكيل الاخباري- حصلت جامعة اليرموك على تقييم "الخمس نجوم" "كيو أس"، في نظام التقييم العالمي للجامعات من "أول مرة" تتقدم فيها لهذا التقييم.

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وتشمل معايير التقييم الثمانية التي خضع لها ملف جامعة اليرموك، معيار التعلم والتعليم، المرتبط بتقييم البيئة التعليمية من حيث نسبة أعداد الطلبة إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية، ومدى رضا الطلبة عن جودة التعليم، ونسبة الخريجين، ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية الحاصلين على درجة الدكتوراة.



أما المعيار الثاني، بحسب بيان من الجامعة اليوم الأربعاء، فيتعلق بقياس نسبة التوظيف لخريجي الجامعة، ورضا أرباب العمل عن خصائص الخريجين، والإرشاد الوظيفي للطلبة، فيما يتناول المعيار الثالث "العالمية" من خلال نسبة الطلبة والمدرسين الأجانب، وعدد جنسيات الطلبة الدارسين في مختلف كليات الجامعة، إلى جانب عدد الطلبة الملتحقين ببرامج التبادل الأكاديمي.



ويتضمن المعيار الرابع "التطوير الأكاديمي" الخاص بتطوير أعضاء الهيئة التدريسية، إضافة لعضوية الجامعة في الشبكات الأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية، كما شملت معايير التقييم أيضا، معيار "البيئة التعليمية"، المتعلق بالخدمات الصحية والرياضية، وخدمات المكتبة المقدمة للطلبة والعاملين في الجامعة.



ويتضمن التقييم معيار "الثقافة والفنون"، الذي يشمل جودة المتاحف وقاعات السينما والخدمات الإذاعية، والفعاليات والجوائز الفنية والثقافية التي حصلت عليها الجامعة، إضافة إلى معيار "الشمولية"، الذي يعكس مدى اهتمام الجامعة بمساعدة طلبتها من ذوي الدخل المحدود من خلال ما تقدمه من قروض ومنحٍ، ومدى التزامها بتوفير الخدمات لطلبتها من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وكان معيار "قوة البرامج الأكاديمية"، واحداً من أهم معايير التقييم، من خلال قياس مستوى رضا الطلبة عن الخدمات الأكاديمية والاعتمادات المحلية والدولية للبرامج الأكاديمية.



وتكمن أهمية حصول "اليرموك" على هذا التقييم، بوصفه أداة فاعلة لتسويق الجامعة محلياً وإقليمياً وعالمياً والترويج لها، الأمر الذي سينعكس إيجابا في استقطاب الطلبة العرب والأجانب، والتشبيك مع مختلف المؤسسات والجامعات حول العالم.