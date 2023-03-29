الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الأربعاء، 29-03-2023 02:30 م

اليرموك تحصل على "5 نجوم" بنظام كيو أس العالمي

j1


الوكيل الاخباري- حصلت جامعة اليرموك على تقييم "الخمس نجوم" "كيو أس"، في نظام التقييم العالمي للجامعات من "أول مرة" تتقدم فيها لهذا التقييم.

اضافة اعلان


وتشمل معايير التقييم الثمانية التي خضع لها ملف جامعة اليرموك، معيار التعلم والتعليم، المرتبط بتقييم البيئة التعليمية من حيث نسبة أعداد الطلبة إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية، ومدى رضا الطلبة عن جودة التعليم، ونسبة الخريجين، ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية الحاصلين على درجة الدكتوراة.


أما المعيار الثاني، بحسب بيان من الجامعة اليوم الأربعاء، فيتعلق بقياس نسبة التوظيف لخريجي الجامعة، ورضا أرباب العمل عن خصائص الخريجين، والإرشاد الوظيفي للطلبة، فيما يتناول المعيار الثالث "العالمية" من خلال نسبة الطلبة والمدرسين الأجانب، وعدد جنسيات الطلبة الدارسين في مختلف كليات الجامعة، إلى جانب عدد الطلبة الملتحقين ببرامج التبادل الأكاديمي.


ويتضمن المعيار الرابع "التطوير الأكاديمي" الخاص بتطوير أعضاء الهيئة التدريسية، إضافة لعضوية الجامعة في الشبكات الأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية، كما شملت معايير التقييم أيضا، معيار "البيئة التعليمية"، المتعلق بالخدمات الصحية والرياضية، وخدمات المكتبة المقدمة للطلبة والعاملين في الجامعة.


ويتضمن التقييم معيار "الثقافة والفنون"، الذي يشمل جودة المتاحف وقاعات السينما والخدمات الإذاعية، والفعاليات والجوائز الفنية والثقافية التي حصلت عليها الجامعة، إضافة إلى معيار "الشمولية"، الذي يعكس مدى اهتمام الجامعة بمساعدة طلبتها من ذوي الدخل المحدود من خلال ما تقدمه من قروض ومنحٍ، ومدى التزامها بتوفير الخدمات لطلبتها من ذوي الاحتياجات الخاصة.


وكان معيار "قوة البرامج الأكاديمية"، واحداً من أهم معايير التقييم، من خلال قياس مستوى رضا الطلبة عن الخدمات الأكاديمية والاعتمادات المحلية والدولية للبرامج الأكاديمية.


وتكمن أهمية حصول "اليرموك" على هذا التقييم، بوصفه أداة فاعلة لتسويق الجامعة محلياً وإقليمياً وعالمياً والترويج لها، الأمر الذي سينعكس إيجابا في استقطاب الطلبة العرب والأجانب، والتشبيك مع مختلف المؤسسات والجامعات حول العالم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2210

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

3 (1)

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

1

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

WhatsApp Image 2023-03-30 at 11.54.22 AM

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

52

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

77

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار متعلقة
470008_8_1680069013

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

3202319154257767531562

اليرموك تبحث التعاون مع السودان وجامعة بون راين سيغ الألمانية

c58d716c-feb5-4f89-9397-43ea9215ac7e

اليرموك تقرر تعديل أوقات دوام العاملين والطلبة خلال رمضان

320239105520687695586

البلقاء التطبيقية تحتفل بتخريج المشاركين في برنامج "أنا أشارك"

e

مسّاد يؤكد حرص اليرموك على تنفيذ برامج طلابية نوعية

dbd16992-a587-41d2-afb6-55560d1d7b59

اليرموك تحصل على جائزة أفضل تنوع مصادر بحثية في مسابقة المحاكم الصورية