البلقاء التطبيقية تحتفل بتخريج المشاركين في برنامج "أنا أشارك"

الوكيل الاخباري - احتفلت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الاثنين بتخريج المشاركين في برنامج "أنا أشارك - جامعات"، برعاية عضو مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة.



وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني خلال لقائه الدكتورة دبابنة وممثلة مؤسسة ولي العهد ريم يغمور، إن الجامعة تشجع الشباب على الانخراط في العمل السياسي والحزبي الوطني النابع من ثرى الوطن، مشيرا إلى أهمية ودور البرنامج الذي تنفذه الهيئة المستقلة للانتخابات، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة ولي العهد في تعزيز دور الشباب في صناعة وصياغة المستقبل.



وأكدت دبابنة خلال الحفل، على أهمية دور الشباب في المشاركة السياسية، بشكل عام، والأحزاب خاصة، وضرورة إطلاعهم على البيئة التشريعية الناظمة للحياة السياسية.

اضافة اعلان