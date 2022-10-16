اليرموك تُطلق نتائج دراسة تقييم برنامج تمكين المرأة لأدوار القيادة

الوكيل الاخباري - أطلقت جامعة اليرموك، اليوم الأحد، نتائج دراسة تقييم برنامج تمكين المرأة لأدوار القيادة، والتي نفذها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة، بدعم من الحكومة الكندية بالتعاون مع منتدى الاتحادات الفدرالية .



وثمن رئيس الجامعة الدكتور اسلام مسّاد، خلال حفل الإطلاق، دعم حكومة كندا الصديقة ومنتدى الاتحادات الفدرالية، لاختيار جامعة اليرموك لتكون أول شريك أردني يوقع مذكرة تفاهم مع المنتدى مطلع عام 2018، ضمن مشروع "تمكين المرأة لأدوار القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"؛ بهدف زيادة قدرة المرأة على المشاركة في الأدوار القيادية، والسعي نحو تعزيز قدرة الرجال والنساء على التأثير في السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعزيز الشمولية في الحكم.

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