الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

مناقشة خطة الطوارئ لفصل الشتاء بالطفيلة

صرف مستحقات العاملين بنظام التعليم الإضافي

مذكرة تفاهم بين اتحاد الاكاديميين والهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه

الامن العام يصدر بيان صارم ويتوعد هؤلاء بالملاحقة

محاضرة حول المخدرات في مادبا

توقيع اتفاقيات لتأسيس 42 مشروعا في عجلون

اليرموك تُطلق نتائج دراسة تقييم برنامج تمكين المرأة لأدوار القيادة

وزير المالية يدعو صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات هيكلية في نظامه

التمويل الدولية تتعهد بتقديم قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني

الامن العام : القبض على شخص روع المواطنين بساطور - صورة

الأحد، 16-10-2022 07:15 م

اليرموك تُطلق نتائج دراسة تقييم برنامج تمكين المرأة لأدوار القيادة

1020221292515782414202


الوكيل الاخباري - أطلقت جامعة اليرموك، اليوم الأحد، نتائج دراسة تقييم برنامج تمكين المرأة لأدوار القيادة، والتي نفذها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة، بدعم من الحكومة الكندية بالتعاون مع منتدى الاتحادات الفدرالية .

وثمن رئيس الجامعة الدكتور اسلام مسّاد، خلال حفل الإطلاق، دعم حكومة كندا الصديقة ومنتدى الاتحادات الفدرالية، لاختيار جامعة اليرموك لتكون أول شريك أردني يوقع مذكرة تفاهم مع المنتدى مطلع عام 2018، ضمن مشروع "تمكين المرأة لأدوار القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"؛ بهدف زيادة قدرة المرأة على المشاركة في الأدوار القيادية، والسعي نحو تعزيز قدرة الرجال والنساء على التأثير في السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعزيز الشمولية في الحكم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202211233546872965863

مناقشة خطة الطوارئ لفصل الشتاء بالطفيلة

التربية والتعليم

صرف مستحقات العاملين بنظام التعليم الإضافي

wwww

مذكرة تفاهم بين اتحاد الاكاديميين والهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه

الأمن العام

الامن العام يصدر بيان صارم ويتوعد هؤلاء بالملاحقة

1020221023343850351755

محاضرة حول المخدرات في مادبا

10202214191756937176546

توقيع اتفاقيات لتأسيس 42 مشروعا في عجلون

أخبار متعلقة
جامعة اليرموك 2

جامعة اليرموك تطرح مساق "الأخلاقيات والعمل التطوعي"

633724a7cea63

العين البكار: على الحكومة أن تنسحب من مسألة تسعير المحروقات

WhatsApp-Image-2020-09-16-at-1.23.11-PM

بعد رفع الديزل.. هل ترفع الحكومة أجور وسائط النقل العام؟

image (4)

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل جامعة اليرموك

مبنى الرئاسة في جامعة اليرموك- (أرشيفية)

العثور على عاملة متوفاة داخل جامعة اليرموك

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تكشف موعد إيقاف العمل بقانون الدفاع في الاردن