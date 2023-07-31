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الإثنين، 31-07-2023 12:27 م

اليرموك تنظم فعاليات النادي الصيفي بكندا

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الوكيل الإخباري- نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك بالشراكة مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا / مكتب الأردن، وعلى مدار اسبوعين فعاليات النادي الصيفي، في المختبر التعليمي "اديو بوكس " الذي يمثل نتاج شراكة بين جامعتي اليرموك و توينتي الهولندية.

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وتهدف فعاليات هذا النادي الصيفي إلى مساعدة الطلبة الأردنيين واللاجئين في إنشاء مشاريعهم الابداعية المتميزة من خلال توفير المساحة اللازمة والانترنت والأجهزة اللوحية الذكية وتوفير بيئة داعمة للإبداع محفزة للابتكار في مختلف المجالات.


كما وتهدف هذه الفعاليات إلى إكساب الطلبة المهارات والخبرات اللازمة بهدف تطوير قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي ومهارات المحادثة في اللغة الإنجليزية ومهارات التواصل وكتابة السيرة الذاتية والأشغال اليدوية وتعزيز الوعي البيئي نحو مستقبل مستدام ومهارات استخدام برامج المايكروسوفت.


وتولى التدريب في هذا النادي الصيفي مديرة المركز الدكتورة ريم الخاروف، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة الكنديين المتطوعين في المركز بالتنسيق مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا /مكتب الأردن، وهم كل من الدكتور حسين الزغير والدكتور عمار الشلبي و فؤاد برازي.


وأعرب الزغير عن شكره لجامعة اليرموك على إتاحة الفرصة، للمساهمة في إعداد مشروع تدريبي يهم طلبة الجامعة من مختلف الجنسيات، والمشاركة في تنفيذ ورش تدريبية في مختلف المجالات، والتي تتوائم مع رغبات الطلبة وتوجهاتهم.


في ذات السياق، قالت الخاروف إنه وانطلاقا من رؤية الجامعة، وتنفيذا للهدف الاستراتيجي لخطة المركز والمتعلق بالتوعية وخدمة المجتمع المحلي، وحرصا على زيادة معارف الطلبة في قضايا اللجوء "أردنيين ولاجئين"، ورفع كفاياتهم الريادية، جاءت فكرة انعقاد النادي الصيفي الأول، الذي يسعى إلى توجيه الطلبة الى استثمار اوقاتهم في قضايا تزيد خبراتهم مما يساهم في تأهيلهم لسوق العمل.

 




 

 


 

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