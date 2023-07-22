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السبت، 22-07-2023 10:06 ص

"مفوضية اللاجئين" تحصل على أقل من ثلث متطلبات 2023 المالية بعد انتصاف العام

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الوكيل الاخباري - حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 32% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي تحذر فيه المفوضية من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية.

وأوضح تقرير ، أن المفوضية في الأردن حصلت على 125.7 مليون دولار من أصل 390.110 مليون دولار، وذلك حتى 19 تموز 2023.

وبذلك، فإن المفوضية لديها عجز في تمويل متطلباتها تبلغ قيمته 264.417 مليون دولار.

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