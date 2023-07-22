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السبت، 22-07-2023 08:10 م

وفاة شاب أردني بحادث دراجة في كندا.. ما الذي حدث؟

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الوكيل الإخباري - توفي الشاب الأردني بهاء خليل علوش البالغ من العمر 36 عاماً، بعد تعرضه لحادث سير مأساوي في مدينة سكاربورو الكندية، أثناء قيادته لدراجته النارية.

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وقالت الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 8:25 مساءً يوم الأربعاء الماضي بالقرب من تقاطع شارع فكتوريا بارك وكلينتوود غيت.


وتشير التقارير الأولية إلى أن علوش كان يقود دراجة سوزوكي زرقاء، وكان يسير باتجاه الجنوب على شارع فكتوريا بارك عندما فقد السيطرة واصطدم بحافة الرصيف على الجانب الغربي للشارع، حيث أصيب بجروح بالغة تهدد حياته.


ونُقل علوش إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث فارق الحياة فيما بعد بسبب الإصابات الشديدة التي تعرض لها. 


ودُفِنَ جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير يوم أمس الجمعة بالمقابر الإسلامية في كندا، حيث أُديت الصلاة عليه من قبل الأهل والأصدقاء في المدينة التي كان يقيم فيها."

 

الغد

 




 

 


 

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