اليرموك توقد شعلتها احتفاء بالمناسبات الوطنية

الوكيل الاخباري - رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد حفل "إيقاد شعلة اليرموك" ومهرجان شعلة اليرموك الثقافي الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة بالتعاون مع قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، وبلدية الشعلة، والمكتب التنفيذي لإربد عاصمة الثقافة العربية للعام 2022، ومُتصرفية لواءِ بني كنانة، ومديرية سياحة إربد، ومديرية التربية والتعليم في بني كنانة وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني في موقع بانوراما اليرموك في منطقة الشعلة احتفاء بالمناسبات الوطنية.



وقال الدكتور مساد في حفل ايقاد الشعلة في موقع بانوراما اليرموك بمنطقة الشعلة، إن هذا المهرجان يأتي بالتزامن مع احتفالات الجامعة بالأعياد الوطنية وتأكيداً من الجامعة على القِيم الجوهرية والمعاني العظيمة التي تُجسدها هذه الأيام الخالدة في تاريخ المملكة .

اضافة اعلان