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الخميس، 21-03-2024 05:52 م

التربية تحتفل بذكرى معركة الكرامة الخالدة

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الوكيل الإخباري - احتفلت الأسرة التربوية بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة في موقع النصب التذكاري لشهداء المعركة في الشونة الجنوبية.

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وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال رعايته الاحتفال اليوم الخميس، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، ومتصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة، وقادة الأجهزة الأمنية في اللواء، اعتزاز الأسرة التربوية بالبطولات والتضحيات التي سطرها أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة دفاعًا عن الوطن وحماية ثراه الغالي.


وأضاف أن احتفال الأسرة التربوية بهذه المناسبة يأتي تأكيدًا على اعتزازها بالمناسبات الوطنية، وحرص الوزارة على تأصيل الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية في نفوس أبنائنا الطلبة.


ووضع الدكتور محافظة اكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الكرامة، وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار.


وتضمنت فعاليات الحفل؛ الذي حضره عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية، نشيد ذكرى معركة الكرامة، أداه كشافة ومرشدات وزارة التربية والتعليم، معبرين عن اعتزازهم ببطولات الجيش العربي الأردني وتضحيات أبنائه للذود عن حمى الوطن الغالي.

 




 

 


 

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