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الإثنين، 07-08-2023 04:01 م

انتهاء الأعمال بمشروع مثلث النعيمة

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الوكيل الاخباري - توقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، الانتهاء من تنفيذ كامل مشروع إعادة إنشاء وتوسعة طريق مثلث النعيمة/بلعما/الزرقاء، الواصل بين جسر الشيخ مكازي إلى جسر النعيمة بطول 15 كم، وإتاحته أمام حركة السير بنهاية الربع الثالث من العام الحالي،في نهاية أيلول المقبل.

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة عمر المحارمة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تنفيذ المشروع يتم حاليا على 3 أجزاء بالتوازي، في حين وصلت نسبة الإنجاز به، حتى اليوم 87 بالمئة، بأجزائه الثلاثة.

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