وزير الأشغال وأمين عمان يبحثان آليات التنسيق المستمر

الوكيل الاخباري - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة تفعيل آليات التنسيق المستمر بين الوزارة والأمانة في مختلف الملفات وخصوصا ملف الطرق النافذة والتقاطعات ضمن حدود أمانة عمان، بما يضمن تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات للمواطنين.



وأكد أبو السمن خلال استقباله في مكتبه اليوم أمين عمان، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، أن العمل بين الوزارة والأمانة، تكاملي وأن مؤسسات الدولة عليها التنسيق الدائم بما يحقق مصلحة البلد ويوفر الجهد والتكاليف.



ولفت إلى أن الطرق والتقاطعات التي يعود الاختصاص فيها الى وزارة الأشغال مع وجودها ضمن حدود الأمانة تخدم مختلف محافظات المملكة كونها تربطها بالعاصمة عمان، وهذا بالطبع يعكس الأهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحتم على الجهتين العمل بشكل مستمر، لإبقائها بأفضل حال يحفظ ديمومتها ويحافظ على سلامة سالكيها.

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