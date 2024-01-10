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الأربعاء، 10-01-2024 07:21 ص

انتهاء امتحانات الشامل النظرية للدورة الشتوية اليوم والنتائج نهاية الشهر الحالي

البلقاء


الوكيل الاخباري - تنتهي اليوم الأربعاء الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الشتوية 2024 والتي بدأت في 3 كانون الثاني 2024 وفق رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) أحمد العجلوني.

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وأضاف في بيان صادر عن الجامعة سابقا، فإنه تقدم للامتحانات 6319 طالب وطالبة، من 53 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة في هذه الدورة وفقا لـ 90 برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد 19 قاعة للامتحان النظري موزعة على 15 مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع المحافظات، وأشرف على هذه الامتحانات أكثر من 425 موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.


وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2024، نهاية الشهر الحالي بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.


 




 

 


 

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