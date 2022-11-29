الثلاثاء 29-11-2022
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الثلاثاء، 29-11-2022 09:21 ص

انخفاض سعر البندورة والبطاطا محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3945.310 طن، توزعت على 2385.318 طن خضار،1246.000 طن فواكه، و 313.931 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 789.456 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 150 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 40 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

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