انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 23.2%

الوكيل الإخباري - بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2021 نحو 23.2% بانخفاض مقداره 1.6 نقطة مئوية عن الربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2020، وفق التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة حول معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من عام 2021.

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ووفق التقرير، بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من عام 2021 (21.2%) مقابل (30.8%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة للذكور قد حافظ على ثباته وانخفض للإناث بمقدار2.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

وبمقارنة معدل البطالة للربع الثالث مع الربع الثاني للعام 2021 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 2.3 نقطة مئوية.



وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 27.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.



وأشارت النتائج إلى أن 56.2% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 43.8% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.



وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 27.7% مقابل 82.1% للإناث.



وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 48.5% للمجموع (44.9% للذكور مقابل 63.5% للإناث)، أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة بنسبة بلغت 29.0%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة مادبا بنسبة بلغت 20.3%.



وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر نحو 26.4%.

وتركز58.3% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.2%. وحوالي 49.0% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.9% ثانوي و42.1% أعلى من الثانوي.



وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.7% هم مستخدمون بأجر (83.2% للذكور مقابل 96.5% للإناث).



وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 57.6% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 10.8% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 73.0% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.9% بين الذكور.

وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.4% (54.4% للذكور مقابل 14.5% للإناث) وذلك للربع الثالث من عام 2021 مقارنة مع 34.4% (53.5% للذكور و14.9% للإناث) وذلك للربع الثالث من عام 2020.



وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة يبلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (تموز، آب، أيلول)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

