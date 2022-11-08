انزلاق مركبة شحن واصطدامها بـ 7 مركبات شرق عمّان

الوكيل الإخباري - انزلقت مركبة شحن صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى اصطدامها بسبع مركبات اخرى ضمن اختصاص منطقة شرق عمان.

اضافة اعلان



وأشار التقرير المروري اليومي ، أن سائق مركبة الشحن فقد السيطرة على طريق منطقة عدن ما أدى الى انزلاق المركبة واصطدامها بالمركبات الأخرى.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين ضرورة انتهاج السلوك الوقائي والسليم خلال المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على المملكة صباح اليوم ، وذلك بترك مسافة آمنة والقيادة بتمهل وحذر على كافة الطرق، بالاضافة الى تفقد المركبة وجاهزيتها للظروف الجوية الشتوية .



