حوارية في عجلون حول أهمية العناية بكبار السن



الوكيل الاخباري - نظم مشروع لجان الدعم المجتمعي في محافظة عجلون، المنفذ من قبل الصندوق الأردني الهاشمي، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم" حول أهمية العناية بكبار السن.



وأشار رئيس منتدى الجنيد الثقافي، يوسف المومني، إن المسن هو الشخص الذي تجاوز عمره 60 عاماً، وأصبح غير قادر على القيام بكثير من الأعمال اليومية التي اعتاد عليها، لافتا إلى أن الكتب السماوية حثت على العناية بكبار السن والعمل على تلبية احتياجاتهم.

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