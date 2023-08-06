انطلاق فعاليات المعسكر التشاركي بلواء الوسطية في إربد

الوكيل الاخباري- انطلقت في مركزي شباب وشابات الوسطية، ومركز شباب وشابات غرب إربد ومركزي شباب وشابات المزار الشمالي اليوم الأحد، فعاليات المعسكر التشاركي، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023.

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وتضمنت فعاليات المعسكر العديد من الفعاليات والأنشطة والألعاب، ومحاضرات عن الموروث الشعبي والعادات والتقاليد الأردنية، وورش عمل إعلامية وفنية وأنشطة تعليمية وترفيهية منوعة.



وبين مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني أن المعسكرات التشاركية تهدف إلى تعميق مفهوم الهوية الوطنية الأردنية، والانتماء للقيادة الهاشمية وترسيخ المفهوم الشامل للثقافة الوطنية، وتعريف الشباب بدور المؤسسات الوطنية في حماية مكتسبات الوطن والحفاظ عليها.



كما جرى خلال المعسكر عرض قصص نجاح من قبل عدد من المشاركين في المعسكرات، لإبراز دور المعسكرات في تعزيز المبادرات المجتمعية لديهم وتنمية شخصيتهم، وكيفية استغلال أوقات الفراغ لديهم خلال فترة العطلة الصيفية.