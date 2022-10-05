انطلاق مؤتمر المكتبيين الأردنيين بجامعة اليرموك

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر المكتبيين الأردنيين بعنوان "دور المكتبات والمعرفة في التنمية المستدامة"، الذي تنظمه جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية، بالتعاون مع المكتبة الوطنية، ومكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك.

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وأكد مدير دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة خلال رعايته المؤتمر، مندوباً عن وزيرة الثقافة، أهمية المكتبات التي كانت منذ فجر التاريخ وعاء للفكر وموئلا للعلم والعلماء، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي ترسيخاً لأهمية المعرفة في التنمية المستدامة، وتفعيل استخدامها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.



ولفت إلى ضرورة المحافظة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والمعرفية بما يضمن حماية الملكية الفكرية، مبينا أن العالم يعيش هذه الأيام تحديات خطيرة ومتسارعة نتيجة للانفجار المعرفي والتسارع التكنولوجي، ما يستدعي ضمان أمن وسلامة وصحة المعلومات.



بدوره، قال مساعد رئيس جامعة اليرموك الدكتور زياد زريقات، إن المؤتمر يشكل فرصة استثنائية لتبادل الأفكار والآراء والتجارب في مستجدات العمل المكتبي، مؤكدا أهمية دور المكتبات الأكاديمية في النهوض بالحياة العلمية.



من جانبه، أكد رئيس جمعية المكتبات الجهة المنظمة للمؤتمر الدكتور نجيب الشربجي، إن أهداف التنمية المستدامة المأمول تحقيقها بحلول عام 2030، تعتمد اعتمادًا كليًا على المعرفة، مشيرًا إلى ان الأردن خطا خطوات طيبة في هذا الاتجاه.



يشار إلى أن المؤتمر الذي يستمر يومين، يناقش من خلال 6 جلسات مواضيع تتعلق بالمكتبات والتنمية المستدامة، ويشارك فيه إلى جانب المكتبيين الأردنيين، متخصصون من العراق ومصر وفلسطين وعُمان.