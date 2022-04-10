انطلاق مبادرة بصمة شباب الخير في الزرقاء

الوكيل الاخباري - انطلقت في محافظة الزرقاء، اليوم الأحد، مبادرة بصمة شباب الخير؛ بهدف استكمال توزيع 200 طرد على أسر عفيفة، إضافة إلى إفطار لـ 150 صائما من أطفال أيتام من مناطق مصنفة جيوب فقر من سيل الحسبان وناعور وزيزيا، إضافة إلى عمل برنامج ترفيهي وشخصيات وتوزيع هدايا للأطفال.



وقالت مديرة المبادرة، الدكتورة لينا أبو خضر، لـ(بترا)، إن "بصمة شباب الخير" تهدف إلى تسليط الضوء على دور الشباب وتمكينهم في عمل الخير خلال شهر رمضان الفضيل في محافظات المملكة كافة.

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