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الأربعاء، 24-04-2024 02:53 م

ايعاز من رئيس الوزراء بشأن الانتخابات النيابية القادمة

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الوكيل الإخباري - إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة تقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية التي أمر بها جلالته، في إطار الاستقلاليَّة الكاملة للهيئة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص الدِّستوري بإدارة الانتخابات.اضافة اعلان


وأكد الخصاونة، أن الانتخابات النِّيابيَّة محطَّة مهمَّة وأساسيَّة تمثِّل أولى محطَّات الرِّكن السياسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليُّ العهد.

 




 

 


 

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