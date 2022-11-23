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الأربعاء، 23-11-2022 09:52 م

باحثون يؤكدون تميز مشروع الطاقة الشمسية بالجامعة الهاشمية

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الوكيل الاخباري - أكد خبراء ومختصون بالطاقة، خلال زيارتهم اليوم الأربعاء مركز الطاقة المتجددة في الجامعة الهاشمية ضمن مشروع تدريبي حول التحول الطاقوي للمعهد الهولندي للعلاقات الدولية كلينجيدال، تميز مشروع الطاقة الشمسية في الجامعة الهاشمية.

ومثل المشاركون مجموعة من الدول العربية والإقليمية شملت المغرب، والجزائر، وتونس، وفلسطين، وسلطنة عُمان، وإيران، حيث استمع أعضاء الوفد إلى محاضرة قدمها مدير مركز الطاقة المتجددة في الجامعة الهاشمية الدكتور فراس العسلي، كما زار الوفد محطة الطاقة الشمسية ومحطة تحلية المياه.

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