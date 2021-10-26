باحث من جامعة الزرقاء في قائمة افضل الباحثين على مستوى العالم

الوكيل الاخباري - أدرج عميد كلية التمريض في جامعة الزرقاء الدكتور أحمد ريان في قائمة أفضل 2 المئة من العلماء المؤثرين على مستوى العالم.



وبحسب بيان صحافي صدر عن الجامعة اليوم الثلاثاء، فان هذا التصنيف يصدر وفقا لدراسة يجريها علماء من جامعة ستانفورد، والتي تعُرف باسم "تصنيف ستانفورد".



وقالت الجامعة إن الدراسة التي صدرت اخيرا تعتمد على عوامل محددة لتصنيف الباحثين ابرزها قوة النشر العلمي الدولي، وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث، والمشاركة في مراجعة وتحرير الابحاث العلمية في المجلات الرصينة.

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