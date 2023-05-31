بث مباشر اليوم لحفل العشاء "القرا" بمناسبة زفاف ولي العهد

الوكيل الإخباري - أعلن التلفزيون الأردني عن بث مباشر لحفل العشاء "القرا" والذي يقيمه جلالة الملك عبدالله الثاني، في مضارب بني هاشم بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الاربعاء .

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وابتهاجا بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.

ويشار ان طعام يوم العرس في الاردن يطلق عليه اسم “القرا”وهي عادة قديمة تعود لفترة الأردنيين الغساسنة وما سبقهم وتكون غالبا بالذبح وطهي المناسف وتقديمها للحاضرين سواء أثناء أيام التعليلة وبالأخص يوم الزفاف .