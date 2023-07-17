الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 12:10 م

بحالة نادرة في العالم .. إنقاذ حياة مريضة عشرينية في مستشفيات البشير

5


الوكيل الاخباري - تمكن فريق الأشعة التداخلية في مستشفيات البشير من إنقاذ حياة مريضة عشرينية كانت تعاني من كيس دموي نازف في أحد أفرع الشريان تحت الترقوة الأيسر.

اضافة اعلان


وقال الأستاذ الدكتور في الأشعة التداخلية موفق الحيص  عبر صفحة الفيسبوك لمستشفيات البشير إنه تم وضع مجموعة من الحلقات في الكيس الدموي أدت إلى إغلاق الكيس الدموي بالكامل.


وأضاف  الحيص أنه تم التأكد من إغلاق الشريان بالكامل ومتابعة المريضة من خلال إجراء قسطرة بعد ٦ شهور من  وضع الحلقات ومن خلال التصوير التلفزيوني الملون و الفحص السريري الذي يبين أن جميع شرايين الطرف السفلي محسوسة مسموعة.


و لفت الدكتور الحيص أن هذه الحالة من الحالات النادرة في العالم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
y

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

img_1593518226

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

5202223162023325216180

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

image

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

6202322192637250816544

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

image

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

أخبار متعلقة
1689095929031

إجراء عمليات بالمنظار المرن لعلاج الاستسقاء الدماغي للأطفال بالبشير

3 (1)

استخراج سيخ حديدي من يد طفل 13 عاماً تعرّض لحادث سقوط

6202326124146148958306 copy

اخترقت "سكين" صدره… إنقاذ حياة شاب 19 عاما في مستشفيات البشير

ط

البشير توضح حول عملية جراحية كبرى أجرتها لطفل تكللت بالنجاح