بحالة نادرة في العالم .. إنقاذ حياة مريضة عشرينية في مستشفيات البشير

الوكيل الاخباري - تمكن فريق الأشعة التداخلية في مستشفيات البشير من إنقاذ حياة مريضة عشرينية كانت تعاني من كيس دموي نازف في أحد أفرع الشريان تحت الترقوة الأيسر.

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وقال الأستاذ الدكتور في الأشعة التداخلية موفق الحيص عبر صفحة الفيسبوك لمستشفيات البشير إنه تم وضع مجموعة من الحلقات في الكيس الدموي أدت إلى إغلاق الكيس الدموي بالكامل.



وأضاف الحيص أنه تم التأكد من إغلاق الشريان بالكامل ومتابعة المريضة من خلال إجراء قسطرة بعد ٦ شهور من وضع الحلقات ومن خلال التصوير التلفزيوني الملون و الفحص السريري الذي يبين أن جميع شرايين الطرف السفلي محسوسة مسموعة.



و لفت الدكتور الحيص أن هذه الحالة من الحالات النادرة في العالم.

