بحث إمكانية استقدام عاملات منازل من بورما

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل لورانس أبو زيد إن تكاليف استقدام العاملات زادت بنسبة 30% لكل عاملة .

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وأكد أبو زيد في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أن أسعار استقدام العاملات في المنازل مثبتة من وزارة العمل والتي تتراوح من 2000 إلى 3000 دينار بحسب بلد الخادمة.



وأشار أن النقابة قدمت مطالبة إلى وزارة العمل لرفع أسعار استقدام العاملات في المنازل بسبب زيادة التكلفة على أصحاب المكاتب .



ونوه أنه يتم التباحث مع وزارة العمل لفتح باب استقدام العاملات من بورما "ميانمار" وهي دولة تقع في جنوب شرق آسيا.



وكان أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل اشتكوا من ارتفاع تكاليف الاستقدام من حيث تذاكر السفر ومواصلات العاملة بالإضافة إلى تكاليف فحص الكشف عن كورونا في بلد العاملة.

