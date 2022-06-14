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الثلاثاء، 14-06-2022 10:39 ص

العمل تنفذ ورش عمل توعوية حول الأدلة الإرشادية بإدارة المخاطر

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الوكيل الاخباري- نفذت وزارة العمل في محافظات المفرق والطفيلة ومادبا مجموعة من ورش العمل ضمن فعاليات الأسبوع الوطني السابع عشر للسلامة والصحة المهنية. اضافة اعلان


وقالت مدير مديرية السلامة والصحة المهنية في الوزارة المهندسة نجاح ابو طافش "تنفذ الوزارة من خلال مديريات العمل في كافة محافظات المملكة ورش عمل توعوية حول الأدلة الإرشادية المتخصصة بإدارة المخاطر وتقييمها في القطاعات الأكثر خطورة كقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط وقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل. 

وبينت أن هذه الأدلة الإرشادية تهدف إلى رفع قدرات مفتشي السلامة والصحة المهنية ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت في فهم إدارة وتقييم المخاطر لتقديم المشورة حول تطبيق هذه الممارسات لتحسين تدابير السلامة في مكان العمل ومنع تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.

وأوضحت أن هذه الأدلة الإرشادية تساعد المنشآت على تطبيق مفهوم إدارة وتقييم المخاطر بشكل علمي وواضح وفقا لأهم مؤشرات السلامة والصحة المهنية والممارسات الفضلى المتبعة وصولا لمنع المخاطر والتحكم بها؛ مضيفة أن هذه الأدلة تسهم في تطوير إدارة وتقييم المخاطر وحماية العاملين من مخاطر العمل والتقليل ما أمكن من الأضرار الصحية الناجمة عن تلك المخاطر.

وأشارت إلى أنه يشارك في هذه الورش التوعوية مشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت وممثلين عن أصحاب العمل في مختلف القطاعات الصناعية.

 




 

 


 

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