العمل: حملة توعوية في المحافظات للحد من عمالة الأطفال

الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة العمل حملة توعوية تستمر لمدة أسبوع في كافة محافظات المملكة لنشر الوعي بين أصحاب العمل والأطفال أنفسهم حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.



وقالت رئيس قسم عمل الأطفال في الوزارة المهندسة هيفاء درويش إن هذه الحملة تأتي ضمن الفعاليات الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.



وأشارت درويش إلى أنه يتم خلال هذه الحملة توزيع ملصقات على واجهات أماكن العمل التي لا يتواجد فيها أطفال عاملين تتضمن عبارة "منشأة خالية من عمل الأطفال" تحفيزاً لأصحاب العمل الملتزمين وكذلك لنشر الوعي المجتمعي، مؤكدة أن بعد الحملة التوعوية سيكون هناك متابعة لأصحاب العمل غير الملتزمين.



واشارت إلى أن الوزارة أطلقت بالشراكة مع اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للحد من عمل الأطفال قبل يومين حملة تحت شعار وطني لعام 2022 تحت عنوان (لسه طفل...).

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