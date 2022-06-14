الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة التنمية: تغليظ عقوبات التسول يسهم بالحد من أعداد المتسولين

الديوان الملكي السعودي: الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بمشاركة الرئيس الأمريكي

توقع بلوغ معدل التضخم في المملكة 3.8% نهاية العام الحالي

الفنان حسين طبيشات يرقد على سرير الشفاء

إزدياد شكاوى المواطنين من تأخر صرف تعويضات شركات تأمين السيارات

التربية تتراجع عن تصريح الحصص السياسية في الجدول المدرسي

تأجيل اقساط صندوق توفير البريد لشهر حزيران

الفايز: تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون كارثية ولم نشعر بها بعد

وزارة التخطيط: توسعة الصوامع تعزز الأمن الغذائي في المملكة

المياه: ضبط اعتداءات تزود مزارع وبرك وصهاريج في مأدبا

الثلاثاء، 14-06-2022 01:12 م

العمل: حملة توعوية في المحافظات للحد من عمالة الأطفال

child-labor-934893_1920-780x470


الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة العمل حملة توعوية تستمر لمدة أسبوع في كافة محافظات المملكة لنشر الوعي بين أصحاب العمل والأطفال أنفسهم حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.

وقالت رئيس قسم عمل الأطفال في الوزارة المهندسة هيفاء درويش إن هذه الحملة تأتي ضمن الفعاليات الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

وأشارت درويش إلى أنه يتم خلال هذه الحملة توزيع ملصقات على واجهات أماكن العمل التي لا يتواجد فيها أطفال عاملين تتضمن عبارة "منشأة خالية من عمل الأطفال" تحفيزاً لأصحاب العمل الملتزمين وكذلك لنشر الوعي المجتمعي، مؤكدة أن بعد الحملة التوعوية سيكون هناك متابعة لأصحاب العمل غير الملتزمين.

واشارت إلى أن الوزارة أطلقت بالشراكة مع اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للحد من عمل الأطفال قبل يومين حملة تحت شعار وطني لعام 2022 تحت عنوان (لسه طفل...).

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210807T202714-1628357234018131800

مذكرة تفاهم لتنظيم مؤتمر حول الفضاء البيئي للبحر الأحمر

32017293123635

الديوان الملكي السعودي: الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بمشاركة الرئيس الأمريكي

البنك المركزي (11)

توقع بلوغ معدل التضخم في المملكة 3.8% نهاية العام الحالي

279216_5_1558427754

الفنان حسين طبيشات يرقد على سرير الشفاء

a8fa53f60e086a8d44c9066ca8e61e17_L

إزدياد شكاوى المواطنين من تأخر صرف تعويضات شركات تأمين السيارات

1655203501635

بحث فرص التدريب والتشغيل بين غرفة صناعة الزرقاء ونقابة المهندسين

أخبار متعلقة
6202212213338499490810

العمل تنفذ ورش عمل توعوية حول الأدلة الإرشادية بإدارة المخاطر

0L5A0247

العمل: 25 ألف فرصة عمل متوفرة حاليا على منصة تشغيل

1654952471155

مركز زها ينظم يوما وظيفيا لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

وزارة العمل

العمل تواصل جولاتها على المحافظات لعرض مزايا برنامج التشغيل

سعة-خزان-الوقود

المنتدى الاقتصادي يشيد ببرنامج تشغيل الأردنيين بمحطات الوقود

لا

اختتام أنشطة حملة الحق في العدالة لعام 2022 في الأردن