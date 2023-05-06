لجنة المرأة بمجلس الأعيان تزور مركز إصلاح وتأهيل النساء

الوكيل الاخباري - زارت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم السبت، مركز إصلاح وتأهيل النساء؛ للإطلاع على أبرز الجهود والخدمات المقدمة للنزيلات في شتى المجالات الإصلاحية والإنسانية والاجتماعية.



وتأتي هذه الزيارة في إطار التشاركية بين مديرية الأمن العام ومؤسسات الدولة، للوقوف على واقع الخدمات التي تقدمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مجال العمل الإصلاحي، وبما يضمن المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الإنسانية اللازمة لهم.



وأشادت العرموطي بجهود مديرية الأمن العام في مجال رعاية النزيلات أثناء مدة التوقيف وبعد انتهائها .

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