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الثلاثاء، 09-05-2023 04:45 م

بدء مؤتمر اتجاهات الأبحاث الصيدلانية الحديثة باليرموك

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الوكيل الإخباري- بدأت بجامعة اليرموك اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية الصيدلة "الاتجاهات الحديثة في الأبحاث الصيدلانية".

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد خلال افتتاح المؤتمر، إن البحث العلمي في كلية الصيدلة يسير بالاتجاه الصحيح، لا يقتصر على نوع واحد، وإنما يواكب الاتجاهات الحديثة في البحث العلمي الصيدلاني والصناعات الدوائية.


وشدد على أهمية التعاون بين العاملين في المجال الصيدلاني والقطاع الصحي بمختلف مجالاته بهدف تحقيق الرفعة لهذا القطاع وتقديم الخدمات الصحية الفضلى.


وأشاد مسّاد بالمستوى العلمي والبحثي المتميز لكلية الصيدلة في الجامعة التي تواكب على الدوام التطورات العلمية المختلفة في العلوم الصيدلانية والصناعات الدوائية ما يمكنها من تخريج جيل من الشباب الواعد ورفد القطاع الصيدلاني.


بدورها، أكدت عميدة كلية الصيدلة الدكتورة ميرفت الصوص، أن تفجر المعرفة وآفاقها المتسارعة يتطلب مواكبة كل ما هو جديد في الصناعة الدوائية والأبحاث الصيدلانية بمختلف اتجاهاتها الحديثة.


وبينت أن كلية الصيدلة حصلت على الاعتمادية الأميركية في كانون الثاني الماضي، بعد إيفائها بمتطلبات الاعتمادية، مشيرة إلى تطوير بيئة الكلية التعليمية وتحديث مختبراتها، وزيادة كادرها التعليمي، وتطوير خطتها الدراسية، ومراجعة أنظمتها وتعليماتها بما يوازي المعمول به في أرقى الجامعات العالمية.


بدورها، قدمت مديرة برنامج الإقامة في الصيدلة بمركز الحسين للسرطان الدكتورة لما ناظر، عرضا حول البحث العلمي الصيدلاني في المركز، استعرضت فيه أنشطته وأهدافه الاستراتيجية المستقبلية لتوسيع نطاق الأبحاث الصيدلانية.


وعلى هامش الافتتاح، جال مسّاد في معرض لعدد من شركات ومستودعات الأدوية الداعمة والمشاركة في المؤتمر.

 

 




 

 


 

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