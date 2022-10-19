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الأربعاء، 19-10-2022 05:21 م

بحث التعاون بين الأردن وتايلند في مجال المياه

وزارة المياه والري


الوكيل الاخباري - بحث أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، لدى لقائه اليوم الأربعاء، السفير التايلندي في عمان سوباك برون تورا، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال المياه.

وقال الأمين العام، إن اللقاء يأتي لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الاستمطار الاصطناعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة الفيضانات الوميضية، وتطوير نظام الإندار المبكر، وتعزيز إدارة مصادر المياه في الأردن بشكل يضمن استدامتها، والاستفادة من خبرات التايلنديين في هذا المجال من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين في قطاع المياه.

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