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السبت، 18-06-2022 08:15 ص

بدء أعمال إعادة تأهيل الأجزاء المتبقية من الطريق الصحراوي اليوم

ط


الوكيل الإخباري - تجري وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي في المنطقة الممتدة من رأس النقب إلى الحميمة، اعتبارا من اليوم السبت، للبدء بأعمال إعادة تأهيل الأجزاء المتبقية والأكثر تضرراً من الطريق الصحراوي التي تم تحديدها.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه سيتم تحويل السير القادم من عمان إلى العقبة من منطقة رأس النقب إلى الحميمة إلى يسار الطريق للعمل في يمين الطريق وحسب ماهو موضح بالمخطط المرفق.


وأشارت إلى أنه سيتم الإبقاء على المسارب المتجهة من العقبة إلى عمان بعدد مسربين في المنطقة من الحميمة إلى دبة حانوت، ومن ثم سيتم تحويل اتجاه السير إلى طريق العقبة القديم بعد أن تم تأهيله بحيث يتم الخروج من التحويلة في منطقة المريغة مقابل المركز الأمني.


وبينت الوزارة أن التحويلات المرورية ستكون بالاتجاهين في المنطقة الواقعة من رأس النقب إلى المريغة لخدمة السكان المحليين في تلك المنطقة أما المنطقة الممتدة من رأس النقب إلى دبة حانوت؛ فإنها ستكون باتجاه واحد فقط وهو الاتجاه إلى عمان.


وأكدت، أن التحويلات كافة مزودة بعناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرات اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والإشارات الإرشادية والتحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة وإدارة الدوريات الخارجية الموجودة في الموقع.


يشار إلى أنه تم تقسيم العمل في مشروع استكمال إعادة تأهيل الطريق إلى عطاءين، العطاء الأول للمنطقة ما بين المريغة مرورا بنزول النقب ووصولا إلى دبة حانوت، والثانية للمنطقة بين دبة حانوت وصولا إلى الحميمة؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق واستكمال الأعمال بالسرعة الممكنة، فيما تشمل الأعمال خلع الطبقات الإسفلتية القائمة وطبقات الرصف وصولا إلى طبقات التأسيس وتنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الإسفلتية بسماكة 21 سم حسب الدراسات التي تمت لهذه الطبقات.


وتشمل الأعمال توسعة المسارب القائمة لتصبح ثلاثة مسارب وكتفا للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من عمان باتجاه العقبة بمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي، متوقعة الانتهاء من الأعمال على مشروع إعادة التأهيل خلال 210 أيام من تاريخ بدء التنفيذ لأعمال إعادة الإنشاء.


 




 

 


 

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