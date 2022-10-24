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الإثنين، 24-10-2022 06:13 ص

بدء أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم في الأردن

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الوكيل الاخباري - تنطلق، الاثنين، في البحر الميت أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الذي تنظمه جمهورية مقدونيا الشمالية رئيسة مجموعة شركاء البحر الأبيض المتوسط من أجل التعاون لعام 2022، والأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

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ويشارك في المؤتمر وزير خارجية جمهورية بولندا زبيغنيو راو، وممثلون عن الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وشركاؤها المتوسطيون والآسيويون الـ 10، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هيلغا شميد، والأمين العام للجمعية البرلمانية المتوسطية روبيرتو مونتيلا، وعدد من أعضائها البرلمانيين.


ويتناول المؤتمر الذي يعقد بعنوان "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط: تعزيز الحوار مع الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي" العديد من القضايا، وتشمل دور الشباب في التنمية والأمن، والتعاون في مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة الاتجار بالبشر.


وسيلقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وكل من وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار أوسماني، ووزير خارجية جمهورية بولندا سبيغنيف راو، كلماتٍ في الجلسة الافتتاحية الصباحية للمؤتمر.


وسيعقب الجلسة تصريحات صحفية مشتركة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار أوسماني، بصفتها رئيسة مجموعة الشركاء المتوسطيين في المنظمة.
والأردن استضاف أعمال المؤتمر في 2008 و2015.


 




 

 


 

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