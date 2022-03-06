بدء التدريس وجاهيا اليوم في الجامعات الخاصة

الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الأحد، عملية تدريس الطلبة وجاهيا داخل الحرم الجامعي في الجامعات الأردنية الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021/2022)، في حين بدء الفصل الدراسي الأحد الماضي 27/2/2022.

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وأكدت وزارة التعليم العالي أن "التدريس في الجامعات للفصل الدراسي الثاني سيكون وجاهياً مع تطبيق نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الأردنية".



وتنفيذا لأمر الدفاع 35 يمنع دخول أي طالب إلى الحرم الجامعي إلا بتلقي جرعتي لقاح كورونا .



وكانت الجامعات الأردنية الرسمية بدأت عملية التدريس وجاهيا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021/2022) الأحد الماضي،في حين بدء الفصل الدراسي في 20 شباط/فبراير 2022.





