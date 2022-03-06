الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

منظمة الصحة العالمية: تعرض المراكز الصحية في أوكرانيا للهجوم

نسبة التسجيل على منصة دعم الكهرباء أقل من 40% والتسجيل مستمر

وفيات الأحد 6-3-2022

رفع قيود كورونا ..أول صلاة فجر دون تباعد في المسجد الحرام - فيديو

مركز الأزمات يُحذر خلال المنخفض الجوي

الصين تحدد أدنى هدف للنمو الاقتصادي منذ 3 عقود

الرئيس التونسي يعتزم إصدار مرسوم جديد لمواجهة غلاء الأسعار

صحف عالمية: أزمة الغاز تهدد أوروبا

شعبة المخابز تعلق على زيادة أسعار الخبز في مصر

فصل الكهرباء عن مناطق في الأغوار الشمالية - أسماء

الأحد، 06-03-2022 09:13 ص

بدء التدريس وجاهيا اليوم في الجامعات الخاصة

M63A1571


الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الأحد، عملية تدريس الطلبة وجاهيا داخل الحرم الجامعي في الجامعات الأردنية الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021/2022)، في حين بدء الفصل الدراسي الأحد الماضي 27/2/2022.

اضافة اعلان


وأكدت وزارة التعليم العالي أن "التدريس في الجامعات للفصل الدراسي الثاني سيكون وجاهياً مع تطبيق نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الأردنية".


وتنفيذا لأمر الدفاع 35 يمنع دخول أي طالب إلى الحرم الجامعي إلا بتلقي جرعتي لقاح كورونا .


وكانت الجامعات الأردنية الرسمية بدأت عملية التدريس وجاهيا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021/2022) الأحد الماضي،في حين بدء الفصل الدراسي في 20 شباط/فبراير 2022.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
320223142313842365952

نسبة التسجيل على منصة دعم الكهرباء أقل من 40% والتسجيل مستمر

0L5A1529 - Copy

إعلان أماكن توزيع الكتب المجانية في عمّان - تفاصيل

dTpUrrO5SZOKYZrsuUMeQtjjT1qXLkNnmJWcuSFH

تنظيم قطاع الطاقة: الأول من نيسان موعد تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة

rm

المياه توضح حول آبار المياه في رم والديسي

WhatsApp Image 2022-03-06 at 10.08.40 AM

الهواري: الأردن ملتزم بمجابهة ظاهرة مقاومة الميكروبات للمضادات

1 (51)

مركز الأزمات يُحذر خلال المنخفض الجوي

أخبار متعلقة
الجامعة الأردنية

بدء الفصل الدراسي الثاني وجاهيا لطلبة الجامعات الرسمية اليوم

الجامعة الاردنية -(أرشيفية)

"التعليم العالي" تكشف عن شكل الدِراسة في الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني المقبل