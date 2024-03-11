بدء التسجيل لامتحان "التوجيهي" اليوم

الوكيل الاخباري - بدأ الإثنين، التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 للطلبة النظاميين، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون برفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد، وفق وزارة التربية والتعليم.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن التسجيل يبدأ من صباح الاثنين وحتى مساء الخميس الموافق 21/3/2024، مشيرة إلى أنه "لن تمدد" فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.



وأعلنت الوزارة أن إجراءات التسجيل ستكون حسب الآتي: الطلبة النظاميون سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه، وعليهم إحضار الوثائق، صورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، وكذلك رسوم الاشتراك (20) دينارا للطالب النظامي في المدارس الحكومية، و(50) دينارا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.



أما بخصوص الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين برفع المعدل، سيكون تسجيلهم إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، وتدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق "اي فواتيركم" (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها وإحضار صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.



أما طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2024، فسيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة، أما الطلبة خارج المملكة الأردنية الهاشمية فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم.



ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد الآتي: شهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها، والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، وصورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، ورسوم الاشتراك.



وبينت الوزارة أن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي (20) دينارا رسم اشتراك للامتحان و(10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.



وبينت الوزارة أن الكتب المقررة للامتحان لعام 2024، يتقدم جميع الطلبة المشتركين على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2023/2024 (جيل 2006).

