الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إسرائيل تجدد دعوتها غوتيريش للاستقالة

ألمانيا ترحب بفكرة لندن حول صواريخ "تاوروس"

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

وزير الصناعة والتجارة: أجرينا 17 ألف زيارة رقابية على الأسواق منذ بداية العام ونركز على أسعار الدجاج حالياً

استيراد الأسلحة يتضاعف في أوروبا

هزة أرضية في مصر

ثالث تأجيل لرحلة ماكرون المقررة إلى أوكرانيا

حادث مروع في مصر يُودي بحياة فتاة ويصيب 7 آخرين

بدء التسجيل لامتحان "التوجيهي" اليوم

قراءة في معطيات تحري هلال رمضان لهذا العام

الإثنين، 11-03-2024 08:08 ص

بدء التسجيل لامتحان "التوجيهي" اليوم

M63A8869


الوكيل الاخباري - بدأ الإثنين، التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 للطلبة النظاميين، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون برفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد، وفق وزارة التربية والتعليم.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان لها إن التسجيل يبدأ من صباح الاثنين وحتى مساء الخميس الموافق 21/3/2024، مشيرة إلى أنه "لن تمدد" فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.


وأعلنت الوزارة أن إجراءات التسجيل ستكون حسب الآتي: الطلبة النظاميون سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه، وعليهم إحضار الوثائق، صورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، وكذلك رسوم الاشتراك (20) دينارا للطالب النظامي في المدارس الحكومية، و(50) دينارا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.


أما بخصوص الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين برفع المعدل، سيكون تسجيلهم إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، وتدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق "اي فواتيركم" (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها وإحضار صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.


أما طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2024، فسيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة، أما الطلبة خارج المملكة الأردنية الهاشمية فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم.


ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد الآتي: شهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها، والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، وصورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، ورسوم الاشتراك.


وبينت الوزارة أن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي (20) دينارا رسم اشتراك للامتحان و(10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.


وبينت الوزارة أن الكتب المقررة للامتحان لعام 2024، يتقدم جميع الطلبة المشتركين على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2023/2024 (جيل 2006).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ههه

قراءة في معطيات تحري هلال رمضان لهذا العام

32024107550282001175

3470 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس الأحد

41yOhELyKlwbdHh9ET8Rsfuk8aACLSr3aVFS5FFA

ازدحام مروري بسبب تعطّل حافلة مقابل البوابة الرئيسية للجامعة الأردنية

00

ولي العهد يهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

الامن العام يفكك شبكتين للاتجار وترويج المخدرات في ناعور وجبل التاج - صور

00008

الملكة: نستقبل رمضان وقلوبنا مثقلة بالأوضاع في فلسطين الحبيبة

أخبار متعلقة
65ed9062b9307

بدء التسجيل لامتحان "التوجيهي" اعتبارا من الاثنين

فلوس 3

التربية: صرف مستحقات معلمي الإضافي غداً

فاقدون

فاقدون لوظائفهم في التربية وأمانة عمان

file

التربية: الحصة الاولى في المدارس الخاصة خلال رمضان تبدأ الساعة الـ 9

M63A8869

مدعوون للمقابلات الشخصية لوظيفة مشرف تربوي

32024315845701708613

تعميم من التربية لمعلمي ومعلمات تخصصات التعليم المهني - وثيقة