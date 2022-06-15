بدء التقدم لبعثة الحج الخاصة بالإعلام - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين، أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لإيفاد بعثة للإعلام الخاص؛ من العاملين في الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات.

اضافة اعلان



ودعت النقابة إلى تزويدها بالترشيحات خطيا قبل الساعة الرابعة عصرا من يوم السبت الموافق 18/6/2022، ليصار إلى إجراء قرعة بين المتقدمين وإتمام بقية الإجراءات مع الجهات المعنية.



وأوضحت أنه تم تخصيص 5 مقاعد للصحف اليومية و4 مقاعد للمواقع الإلكترونية والصحف الأسبوعية، ومقعدا واحدا للإذاعات والفضائيات.



وحدد مجلس النقابة أسس المشاركة في البعثة، واشترط توفرها كاملة في المرشح، وهي؛ أن يكون مدرجا في سجل الصحفيين الممارسين، وأن يكون عاملا في المؤسسة التي ترشحه وإثبات ذلك بكشف مختوم من الضمان الاجتماعي، ولم يسبق له الحج.