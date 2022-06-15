الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الرمثا: بحث إقامة مجمع سفريات جديد

ضربها على رأسها بالعصا .. تفاصيل جريمة قاتل زوجته في إربد

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

14 طريقاً رئيساً في المملكة سيتم شمولها بمقترح فرض الرسوم على مستخدميها - أسماء

معان : كلنا الأردن تطلق دورات تدريبية للشباب

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تؤجل أقساط حزيران الحالي

جامعة اليرموك تعلن عن شواغر في كلية الطب

وزارة العمل تواصل فعاليات الأسبوع الوطني الـ 17 للسلامة والصحة المهنية

سويسرا : مطار جنيف يستأنف الرحلات الجوية تدريجيا

المعونة: استبعاد ٥ الآف أسرة من برنامج الدعم بعد تحسن مستوى معيشتهم

الأربعاء، 15-06-2022 09:22 ص

بدء التقدم لبعثة الحج الخاصة بالإعلام - تفاصيل

1049605463_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_bb7d50812c44ae5353c06d8b7b0b385a


الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين، أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لإيفاد بعثة للإعلام الخاص؛ من العاملين في الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات.

اضافة اعلان


ودعت النقابة إلى تزويدها بالترشيحات خطيا قبل الساعة الرابعة عصرا من يوم السبت الموافق 18/6/2022، ليصار إلى إجراء قرعة بين المتقدمين وإتمام بقية الإجراءات مع الجهات المعنية.


وأوضحت أنه تم تخصيص 5 مقاعد للصحف اليومية و4 مقاعد للمواقع الإلكترونية والصحف الأسبوعية، ومقعدا واحدا للإذاعات والفضائيات.


وحدد مجلس النقابة أسس المشاركة في البعثة، واشترط توفرها كاملة في المرشح، وهي؛ أن يكون مدرجا في سجل الصحفيين الممارسين، وأن يكون عاملا في المؤسسة التي ترشحه وإثبات ذلك بكشف مختوم من الضمان الاجتماعي، ولم يسبق له الحج.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
34

الرمثا: بحث إقامة مجمع سفريات جديد

مسرح-الجريمة

ضربها على رأسها بالعصا .. تفاصيل جريمة قاتل زوجته في إربد

169550

14 طريقاً رئيساً في المملكة سيتم شمولها بمقترح فرض الرسوم على مستخدميها - أسماء

ebda0514-170905

شكاوى من انتشار الحفر في الشوارع في معان

b89bfcebb7ad55de12380689c4b0567d

معان : كلنا الأردن تطلق دورات تدريبية للشباب

620221310316223082662

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تؤجل أقساط حزيران الحالي

أخبار متعلقة
image-3

الاوقاف تعلن عن قوائم الحجاج الأردنيين غداً الاربعاء

religious-2262799_1920-1-780x470

اجتماع بين الأوقاف ومكاتب الحج والعمرة لبيان تكلفة أداء مناسك الحج لهذا العام

1652978725101

معالجة 350 مريضا بالموقر في يوم طبي مجاني للمقاصد

44444444444444-634x315

طباعة نسخة جديدة من المصحف الهاشمي

77641_454

إتلاف مصاحف فيها أخطاء مطبعية ومصدر يكشف التفاصيل

3-1596279306

ترجيح إعلان أسماء المقبولين للحج نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل