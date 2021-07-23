الجمعة 23-07-2021
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الجمعة، 23-07-2021 03:58 م

في حال تحسن الوضع الوبائي

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الجزئي

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - بدأ العدّ التنازلي لإعلان الحكومة البدء بالمرحلة الثالثة من الخطة الحكومة ، التي يتم من خلالها استكمال فتح العديد من القطاعات ، وإلغاء كافة أشكال الحظر ، حيث الترقّب الأردني ،حيال إلغاء الحظر الليلي ، حيث أنه الحظر الوحيد المعمول به حاليا. 

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وتدخل المرحلة القادمة ، حيز التنفيذ في الأول من شهر أيلول (9) القادم ، في حال استقرار الوضع الوبائي الراهن فيما يتعلّق بجائحة كورونا ، وزيادة الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

 

الحكومة ، وعلى ضوء تصريحاتها من قبل عدد من المسؤولين لفتت إلى انه يتم دراسة المنحنى الوبائي ، في ظلّ ارتفاع إصابات ووفيات كورونا .

 

واليوم ومع نهاية شهر تموز ، بدا الترقّب الشعبي سيد الموقف ، في سبيل عودة الحياة إلى مجاريها ، وبشكل طبيعي بعيدا عن القيود والإجراءات الصارمة ، الامر الذي وصفه كثيرون بـ"الخبر السار والمفرح" خلال ما يقارب 40 يوما ، والذي طال انتظاره ، في حال تحسن الوضع الوبائي .

 




 

 


 

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