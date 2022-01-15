السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

الأمير الحسن بن طلال يدعو إلى ضرورة القبول بمساحة الاختلاف وتجديد الخطاب الفكري

ضبط 2.7 مليون حبة كبتاغون داخل شاحنتي حديد وفواكه عبر معبر جابر

قطر: تسجيل حالة وفاة و4007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الشونة الشمالية تسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

روسيا: تنفيذ جميع التزامات عقود تصدير الغاز إلى أوروبا

شاهد تساقط الثلوج في رأس النقب - فيديو

الصين : 1.26 مليار شخص يتلقون التطعيم ضد كورونا

عالم فيروسات يحدد أعراض أوميكرون المميزة ويتكهن بموعد اندثار الوباء

الأمن يُحذر الأردنيين خلال المنخفض

المفرق التنموية استقطبت 50 مصنعاً باستثمار ربع مليار دينار

السبت، 15-01-2022 12:54 م

بدء العمل بتعديلات نظام تقاعد المهندسين

437500_1_1639578285


الوكيل الإخباري - بدأت نقابة المهندسين اليوم السبت العمل بالتعديلات التي طرأت على نظام التقاعد وذلك بعد مرور 30 يوما على نشر النظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين، لسنة 2021 بالجريدة الرسمية.

اضافة اعلان


وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي إن التعديلات التي تم إقرارها على نظام صندوق التقاعد، تهدف الى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها النقابة لواقع الصندوق، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك فيه والالتزام بالتسديد، من خلال ‏استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب بقيمة 150 دينار، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق.‏


وتعفي التعديلات فئة المهندسين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً من الرسوم الاضافية غير المسددة مقابل التزامهم ‏بالصندوق لعشر سنوات قادمة.‏


وتضمنت التعديلات، وقف الاشتراك بالشرائح غير المتوازنة اكتوارياً ومنع الانتقال لها لما فيها من إضرار على الوضع المالي للصندوق، مع ‏استحداث شرائح متوازنة اكتواريا، إضافة إلى وضع حد لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي.


كما تضمنت منع الانتقال لشرائح أعلى خلال آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض ‏عن الاشتراكات المسددة في السنوات الخمس الاخيرة التي تسبق الإحالة على التقاعد، واستحداث نصوص تجيز للصندوق خصم حقوقه المالية من مستحقات المستفيدين منه، حماية للصندوق.


وكانت الهيئة العامة للنقابة قد أقرت التعديلات على نظام صندوق التقاعد ووافق عليها مجلس الوزراء.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
17359472_1300133876732155_5356690936069124930_o

هام من جامعة آل البيت حول تعديل مواعيد الامتحانات النهائية

355688_12_1642239969

ورشة تدريبية في العقبة حول كتابة مقترحات المشاريع للجمعيات

17658_large

الأمير الحسن بن طلال يدعو إلى ضرورة القبول بمساحة الاختلاف وتجديد الخطاب الفكري

wMRZ5JvYyz18sg3RUxTe5xJp8kw1HARYHzX8DltX

ضبط 2.7 مليون حبة كبتاغون داخل شاحنتي حديد وفواكه عبر معبر جابر

M63A2096

الشونة الشمالية تسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

Qoq7yumA0o64HbcDOEkUjaSijZ1QO9zdcOT4Z6WE

النابلسي: نعمل على تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية

أخبار متعلقة
0L5A0173

الوكيل ينشر مسودة قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال

1618150328191386200-scaled

إغلاق صناديق الاقتراع بنقابة المهندسين و8920 مهندسا شاركوا بالتصويت على "التعديلات"

_121477863_photo5.jpg

صرف مليون دينار لمزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة - تفاصيل

WhatsApp Image 2021-12-25 at 2.41.32 PM

قرار مرتقب بشأن تعويضات المزارعين المتضررين من جفاف سد الوالة والحرائق

1558441580587167100

مليونا دينار تعويضات متوقعة لمزارعين متضررين من حرائق وادي الأردن

12202118215119825292603

قرار من "المهندسين" حول التعديلات على قانون النقابة