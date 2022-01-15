بدء العمل بتعديلات نظام تقاعد المهندسين

الوكيل الإخباري - بدأت نقابة المهندسين اليوم السبت العمل بالتعديلات التي طرأت على نظام التقاعد وذلك بعد مرور 30 يوما على نشر النظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين، لسنة 2021 بالجريدة الرسمية.

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وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي إن التعديلات التي تم إقرارها على نظام صندوق التقاعد، تهدف الى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها النقابة لواقع الصندوق، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك فيه والالتزام بالتسديد، من خلال ‏استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب بقيمة 150 دينار، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق.‏



وتعفي التعديلات فئة المهندسين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً من الرسوم الاضافية غير المسددة مقابل التزامهم ‏بالصندوق لعشر سنوات قادمة.‏



وتضمنت التعديلات، وقف الاشتراك بالشرائح غير المتوازنة اكتوارياً ومنع الانتقال لها لما فيها من إضرار على الوضع المالي للصندوق، مع ‏استحداث شرائح متوازنة اكتواريا، إضافة إلى وضع حد لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي.



كما تضمنت منع الانتقال لشرائح أعلى خلال آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض ‏عن الاشتراكات المسددة في السنوات الخمس الاخيرة التي تسبق الإحالة على التقاعد، واستحداث نصوص تجيز للصندوق خصم حقوقه المالية من مستحقات المستفيدين منه، حماية للصندوق.



وكانت الهيئة العامة للنقابة قد أقرت التعديلات على نظام صندوق التقاعد ووافق عليها مجلس الوزراء.