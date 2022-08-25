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الخميس، 25-08-2022 05:36 م

بدء فعاليات المؤتمر الأول للعلوم العصبية بمستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - بدأت بمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي اليوم الخميس فعاليات مؤتمر "النيروبيديا" الأول للعلوم العصبية لطلبة كليات الطب، بحضور نخبة من المختصين من القطاعين العام والخاص في المملكة ونحو 400 طالب وطالبة من الجامعات الأردنية ويستمر ثلاثة أيام.

وقال رئيس مقيمي أطباء المستشفى مؤسس موقع "النيوروبيديا" الدكتور عمر جبارة، إن تنظيم المؤتمر، جاء للتعريف بمصطلح "النيروبيديا" وهو عبارة عن موقع إلكتروني مختص بالعلوم العصبية لجراحة الدماغ والأعصاب وأمراض الدماغ والطب النفسي.

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