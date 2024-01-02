برامج وزارة التنمية وصندوق المعونة تعزز الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

الوكيل الاخبار ي - واصلت وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الممتدة من عام 2019 حتى 2025، بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

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وجرى تطوير استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية توضح التزامات الحكومة تجاه المواطنين لكسر حلقة الفقر ومنع توارثها بين الأجيال، وتوفر "أرضية للحماية الاجتماعية" في سياق رؤية المملكة لدولة القانون والإنتاج والتكافل.



ووضعت اللجنة التوجيهية المشكلة للإشراف على إعداد الاستراتيجية، إجراءات عمل محددة بنيت على أساس مراجعة تفصيلية للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والمؤسسية القائمة، وتحليل دقيق للمعلومات الإدارية ولبيانات المسوحات الوطنية، وبعد تقييم عدة خيارات من سياسات الحماية الاجتماعية.