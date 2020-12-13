بشرى حكومية سارة بعد انخفاض اصابات كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس الأحد، إن هنالك استقرار وانخفاض في الوضع الوبائي من ناحية المؤشرات كافة تقريبا.وأضاف شركس في تصريح لـ"المملكة": "هناك انخفاض في تسجيل الحالات والوفيات وانخفاض في نسبة الإيجابية للفحوصات"."المؤشرات جيدة وندعو للحيطة والحذر ولا تراخي بشروط الوقاية حتى لا تحصل انتكاسات" وفق شركسوقال شركس: "نتابع الوضع الوبائي عن كثب ويوجد اجتماعات دورية تتم، ومؤتمرات صحفية يعلن فيها عن مستجدات الوضع الوبائي وفي حال استمر النهج الهبوطي سيتم تداول نوع من الإجراءات وتخفيفها حسب الأرقام التي سنصل لها"