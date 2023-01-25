محافظة: لا يمكن المساس بمكرمة الجيش والمعلمين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد وزير التعليم العالي والبحث العالي عزمي محافظة أن الوزارة لا تستطيع إلغاء بعض المكرمات الموجودة حاليا. اضافة اعلان





وقال محافظة خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن المكرمات في الجامعات قضية لا يمكن المساس فيها وخاصة مكرمة الجيش والمعلمين.



وأشار محافظة إلى أن التعيينات في الجامعات خاضعة لحاجة الجامعات من التعيينات وحسب الشواغر.



وبيّن أنه لن يتم المساس بحوافز الموازي للمدرسين في الجامعات، لافتا إلى اتخاذ مجلس أمناء جامعة اليرموك قرارا بتثبيت الحوافز.



وأوضح الوزير أن الجامعات هي المسؤولة عن التخصصات الموجودة لديها، وهي المسؤولة عن استحداث التخصصات أو إلغاء التخصصات لديها ولا تملك الوزارة أن تتدخل فيها.

