وزير الزراعة: الأمن الغذائي يحظى باهتمام ملكي وأولوية خاصة

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، "إن موضوع الأمن الغذائي يحظى باهتمام ملكي وأولوية خاصة في الأردن، حيث شكّل الأمن الغذائي التحدي الأكبر في عام 2021 بعد ظهور فيروس كورونا".



جاء ذلك خلال محاضرة للحنيفات في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأربعاء بعنوان: "محور الأمن الغذائي الأردني" للدارسين في دورة الدفاع 20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

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