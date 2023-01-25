الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

منخفضات جوية وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

الامن العام : ضبط 9 تجار مخدرات خلال 48 ساعة - صور

وزير الصناعة : رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية لمجلس الوزراء الشهر المقبل

الملك يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

بحث تعزيز التعاون بين نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين

أمين عمان يشارك في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياض

زراعة المفرق تحتفل بيوم الشجرة

اليرموك تحدد موعد إجراء انتخابات اتحاد طلبتها

بحث التعاون الأكاديمي والعلمي بين اليرموك والسفارة النيجيرية

وزير الزراعة: الأمن الغذائي يحظى باهتمام ملكي وأولوية خاصة

الأربعاء، 25-01-2023 07:07 م

وزير الزراعة: الأمن الغذائي يحظى باهتمام ملكي وأولوية خاصة

333


الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، "إن موضوع الأمن الغذائي يحظى باهتمام ملكي وأولوية خاصة في الأردن، حيث شكّل الأمن الغذائي التحدي الأكبر في عام 2021 بعد ظهور فيروس كورونا".

جاء ذلك خلال محاضرة للحنيفات في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأربعاء بعنوان: "محور الأمن الغذائي الأردني" للدارسين في دورة الدفاع 20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن العام : ضبط 9 تجار مخدرات خلال 48 ساعة - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير الصناعة : رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية لمجلس الوزراء الشهر المقبل

w

الملك يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

1202311212721986221938

بحث تعزيز التعاون بين نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين

w

أمين عمان يشارك في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياض

w

زراعة المفرق تحتفل بيوم الشجرة

أخبار متعلقة
الهواري

وزير الصحة : لا نستبعد وجود متحورات جديدة لدينا

wwww

لقاء يبحث واقع الإنتاج المحلي من حليب الابقار

9202221194511923576102

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

0L5A9538

الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل

كورونا 6

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

d8aad8b5d985d98ad985-d984d985d8b4d8b1d988d8b9-d983d988d8b1d986d98ad8b4-d8a7d984d8a8d8add8b1-d8a7d984d985d98ad8aa-d8a3d8b1d8b4d98ad981d98ad8a9

بدء تطوير كورنيش البحر الميت بعد الانتهاء من تلفريك عجلون