بعد مناشدات عدة .. وفاة الطفل محمد الرخ بمرض ضمور العضلات

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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توفي الطفل محمد يحيى الرخ، البالغ من العمر 5 شهور، بعد صراع مرير مع مرض ضمور العضلات الشوكي المعروف باسم "SMA".



وكان والد الطفل ناشد عبر "الوكيل الاخباري " انقر هنا ، وعدد من وسائل الإعلام، بعلاج طفله خارج الأردن ، حيث يتم العلاج عن طريق إبر باهظة الثمن، ولا تتوفر في الأردن.



من جهة أخرى، يواجه العديد من المصابين بمرض ضمور العضلات ذات المصير، حيث يجدون أنفسهم عاجزين عن تلقي العلاج اللازم، وذلك لعدم توافره، وتزايد حاجتهم الماسة للعلاج المتخصص.



رحم الله الطفل محمد والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.