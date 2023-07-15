8 آلاف وفاة سنويا في الأردن بسبب التدخين

الوكيل الاخباري - بلغت نسبة المدخنين في الاردن وفق دراسات متخصصة، نحو 41 بالمئة من عدد المواطنين، وهي من النسب الأعلى عالميا، وسط دعوات رسمية لمكافحة التدخين والحد من انتشاره



حيث أن التدخين يتسبب بوفاة 8 آلاف مواطن سنويا، بالإضافة إلى إصابة المئات بأمراض مزمنة.



وقال رئيس الجمعية الوطنية الاردنية لمكافحة التدخين بسام الحجاوي، إن التدخين هو مشكلة ووصفتها الصحة العالمية بالوباء بكافة أنواعه السجائر العادية والإلكترونية وهي مشكلة عالمية وليست فقط في الأردن.

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