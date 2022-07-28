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الخميس، 28-07-2022 12:35 م

بلدية الرصيفة توقف جميع أعمال "مياهنا" وسلطة المياه

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الوكيل الإخباري - قررت بلدية الرصيفة ايقاف كافة أعمال شركة مياهنا وسلطة المياه في اللواء من حفر وتمديدات ووصلات وعدم السماح للمقاولين بالعمل ضمن حدود البلدية.

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وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي إن هذا القرار جاء لعدم تعاون الشركة مع البلدية وغياب الرقابة على الأعمال التي تنفذ ضمن حدود البلدية، لافتا إلى حجم الضرر المترتب على الشوارع ما يؤثر على سلامة المواطنين ومركباتهم، إضافة لتكبد البلدية أعمال الصيانة.


وأكد الزيناتي أن البلدية لن تمنح المقاولين أذونات عمل إلا بعد تصويب الأوضاع ومعالجة الأضرار التي تسبب بها المقاولين المنفذين للمشاريع على صعيد البنية التحتية، ودفع كافة التكاليف التي تكبدتها خزينة البلدية من أعمال صيانة وتعبيد.


واستثنى القرار، المشاريع المتعلقة بالمبادرة الملكية الخاصة بإعادة تأهيل تلال الفوسفات والحديقة البيئية.

 


 




 

 


 

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