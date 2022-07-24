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الأحد، 24-07-2022 04:20 م

بلدية الطفيلة تباشر بحملات رش لمكافحة الحشرات الضارة

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الوكيل الإخباري - باشرت بلدية الطفيلة الكبرى بتنفيذ حملات رش وتعقيم للمرافق العامة والتجمعات السكانية باستخدام معدات الرش الضبابي والرذاذي للمبيدات الحشرية، من خلال فرق الصحة والبيئة.

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وقال رئيس البلدية، الدكتور حازم العدينات، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن طواقم البلدية باشرت بحملات رش ومكافحة للحشرات الضارة في مناطق العين البيضاء والحسين وعيمة ووسط المدينة ووادي زيد والبرنيس ومناطق العاروض، بناء على مطالب المواطنين للحفاظ على سلامتهم، والحد من انتشار الحشرات، والبؤر البيئية، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف الحالي.


وأضاف أنه جرى تزويد الفرق العاملة بمعدات وآليات للرش والتعقيم، وتوفير المبيدات المختلفة التي تم توريدها من خلال وزارة الإدارة المحلية، بهدف الحد من تكاثر وانتشار الحشرات الضارة والقوارض، خاصة في التجمعات القديمة، كما شملت عمليات الرش المسلخ البلدي للمواشي، لضمان سلامة البيئة وتوفير الشروط الصحية أثناء عمليات الذبح.


وأشار إلى أن قسم النظافة في البلدية ضاعف من طاقته التشغيلية في عمليات جمع النفايات، حرصا على عدم تراكم النفايات، وإدامة نظافة المدينة.

 




 

 


 

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