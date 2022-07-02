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السبت، 02-07-2022 03:37 م

بلدية الطفيلة تدعو للالتزام بالمواقع المحددة لبيع الأضاحي

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الوكيل الإخباري - دعت بلدية الطفيلة الكبرى، أصحاب المواشي ومحلات بيع اللحوم، إلى عدم إقامة أي حظائر للأضاحي على جوانب الطرق، والالتزام بمواقع حددتها البلدية لهذه الغاية.

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وأكد رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات، أنه تم التعميم على تجار المواشي وأصحاب الملاحم بعدم إقامة حظائر لبيع الأضاحي داخل مدينة الطفيلة ووسطها التجاري، مشيرا إلى أن انتشار هذه الحظائر داخل الوسط التجاري أدى في السنوات الماضية إلى تشكل مكاره صحية جراء مخلفات الذبح وعدم الالتزام بالمواقع المحددة لبيع الأضاحي.


وأضاف انه سيتم استدعاء أصحاب الملاحم والتجار المخالفين وتحرير مخالفات بحقهم، مشيرا إلى انه تم إعادة تأهيل المسلخ البلدي ليقدم خدمات الذبح المجاني للمواطنين مع توفير كل متطلباته من موظفين وطبيب بيطري وغير ذلك من المتطلبات.

 




 

 


 

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