الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

بلدية المفرق بصدد تغيير اتجاهات السير في شارعين بالوسط التجاري

اصابة احد ضباط ادارة مكافحة المخدرات واحد تجار المخدرات اثناء اشتباك مسلح

بدء فعاليات مؤتمر التطوير السياحي في الرصيفة

أبو حمور : “الحل الأنسب كي لا يعطش الأردنيون هو تحلية المياه”

بحث التعاون بين أردنية العقبة والسفارة الاسترالية

هيئة شباب كلنا الأردن تنظم جلسة نقاشية بالتعاون مع بلدية الجيزة

تمديد استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية

الأردن يتطلع بأن تكون القمة العربية "منصة دبلوماسية بناءة لتعزيز التوافق العربي"

ولي العهد يترأس وفد الأردن إلى القمة العربية

الحاج احمد موسى يعقوب النعيمات في ذمة الله

الأحد، 30-10-2022 11:49 م

بلدية المفرق بصدد تغيير اتجاهات السير في شارعين بالوسط التجاري

8202229161325607138597


الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية المفرق الكبرى أنها ستقوم بتغيير اتجـاه شـارعين داخـل الوسط التجـاري للحـد مـن الازدحامـات المروريـة و ظـاهرة البسطات العشوائية التـي تعيـق الحركة المروريـة ذلك اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل.

وأضافت البلدية في بيان، مساء اليوم الأحد، أن تغيير اتجاه السير سيشمل شـارع الشـريف الحسـيـن بـن علـي "بـاب الحـسـبة الغربـي" لتكـون الحركـة فـيـه نـزولا مـن شـارع الأميـر حسـن جـرش مـرورا ببــاب قـاعـة البلديـة المـفـرق الغربـي نـزولا إلـى بـاب الحسـبة الغربـي حـتـى تـقـاطع مدرسة فوزي الملقي.

وبينت أن حركة السير في شـارع الملك فيصـل الأول ستكون صـعودا مـن تقـاطع شـارع فـوزي الملقـي مـرورا ببنـك الأردن وصـعودا حتـى البنـك الإسلامي الأردني حتى تقاطع شارع الأمير حسن "جرش".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

اصابة احد ضباط ادارة مكافحة المخدرات واحد تجار المخدرات اثناء اشتباك مسلح

10202225223727428665545

بدء فعاليات مؤتمر التطوير السياحي في الرصيفة

wwww

أبو حمور : “الحل الأنسب كي لا يعطش الأردنيون هو تحلية المياه”

10202226195516875289300

بحث التعاون بين أردنية العقبة والسفارة الاسترالية

10202223231319496123906

هيئة شباب كلنا الأردن تنظم جلسة نقاشية بالتعاون مع بلدية الجيزة

1020221991326114321446

تمديد استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية

أخبار متعلقة
102022291114905757420

بلدية الكرك تنظم جلسة حوارية حول الخدمات الإلكترونية

غععغاغعغ

محافظ المفرق: خطة طوارئ نموذجية لفصل الشتاء

الدفاع المدني 2

اخماد حريق بمستودع لبلدية دير أبي سعيد

تحويله

تحويلات مرورية على طريق الزرقاء - المفرق

شرطة نجدة (3)

الأمن يصل لأطفال من جنسية عربية يعيشون بأوضاع سيئة في المفرق

9202220153549117788755

حملة لتنظيم السوق التجاري في المفرق