بلدية المفرق بصدد تغيير اتجاهات السير في شارعين بالوسط التجاري

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية المفرق الكبرى أنها ستقوم بتغيير اتجـاه شـارعين داخـل الوسط التجـاري للحـد مـن الازدحامـات المروريـة و ظـاهرة البسطات العشوائية التـي تعيـق الحركة المروريـة ذلك اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل.



وأضافت البلدية في بيان، مساء اليوم الأحد، أن تغيير اتجاه السير سيشمل شـارع الشـريف الحسـيـن بـن علـي "بـاب الحـسـبة الغربـي" لتكـون الحركـة فـيـه نـزولا مـن شـارع الأميـر حسـن جـرش مـرورا ببــاب قـاعـة البلديـة المـفـرق الغربـي نـزولا إلـى بـاب الحسـبة الغربـي حـتـى تـقـاطع مدرسة فوزي الملقي.



وبينت أن حركة السير في شـارع الملك فيصـل الأول ستكون صـعودا مـن تقـاطع شـارع فـوزي الملقـي مـرورا ببنـك الأردن وصـعودا حتـى البنـك الإسلامي الأردني حتى تقاطع شارع الأمير حسن "جرش".

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