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الأربعاء، 26-01-2022 02:45 م

بلدية عجلون تعلن حالة الطوارئ القصوى

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الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية عجلون الكبرى، الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على الاردن وفتح غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز البلدية وغرف فرعية في جميع مناطقها، حسب نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية علي اللوزي.

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وأكّد اللوزي، أهمية العمل المنظم من خلال تنفيذ خطة عمل واضحة ومدروسة أعدت مسبقاً للتعامل مع مثل هذه الأحوال الجوية والاستفادة من التجارب السابقة التي مرت بها المنطقة في مثل هذه الظروف.

وأشار، إلى أنه تم إستئجار 20 لودر، بالإضافة إلى 4 لدورات تابعة للبلدية جاهزة للعمل على فتح الطرق حال إغلاقها بسبب تراكم الثلوج بعد تجهيز الآليات وعمل الصيانة اللازم لها لتكون على أهبة الاستعداد للعمل.


ولفت، إلى أنه تم رفع مستوى الجاهزية وحالة الاستعداد القصوى في البلدية للتعامل مع الأحوال الجوية التي تؤثر على البلاد قبل دخول المنخفض الجوي وتجهيز فرق الطوارئ للعمل في الميدان بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في مركز البلدية.



 




 

 


 

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