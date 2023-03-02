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بلدية غرب اربد تدعو الراغبين بالتجنيد في الجيش لمراجعتها- وثيقة

الخميس، 02-03-2023 02:58 م

بلدية غرب اربد تدعو الراغبين بالتجنيد في الجيش لمراجعتها- وثيقة

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

دعت بلدية غرب إربد الراغبين بالإنخراط (التجنيد) بالقوات المسلحة  من أبناء منطقة إختصاص بلدية غرب إربد فقط لمراجعتها.

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وأكد رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة  لـ "الوكيل الإخباري" أن لجان التجنيد في القوات المسلحة ستلتقي بالراغبين بالتجنيد في مبنى البلدية يوم الاثنين القادم.

وقال البطاينة ، إن الكتاب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجه لبلدية غرب إربد فقط  بهدف التبليغ للعدد المطلوب من الراغبين بالتجنيد . 

 

ودعت بلدية غرب إربد الراغبين بالإنخراط (التجند) بالقوات المسلحة من أبناء منطقة إختصاص بلدية غرب إربد فقط ( كفريوبا / بيت يافا/ هام/ ناطفه /جمحا /سوم /زحر /ججين /دوقرا/ كفررحتا /الوصفية /) من مواليد ١٩٩٤ ولغاية مواليد ٢٠٠٥ ممن يحملون مؤهلات علمية (شهادة دراسية )من الصف الثامن وأعلى ( فما فوق ) وللذكور فقط مراجعة لجان التجنيد في مبنى بلدية غرب إربد الجديد وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٦ من الساعة الثامنة صباحاً وإلى نهاية الدوام مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية والشهاده الدراسية .

 


 

 

 




 

 


 

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