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الأربعاء، 22-02-2023 08:31 م

قيادة سلاح الجو الملكي تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

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الوكيل الاخباري - احتفلت قيادة سلاح الجو الملكي، اليوم الأربعاء، بذكرى الإسراء والمعراج، بحضور قائد السلاح العميد الركن الطيار محمد حياصات.

وقال مفتي القوات المسلحة، العقيد إمام حسن المخاترة، في كلمة له خلال الحفل: "إن القوات المسلحة تحرص كل عام على إحياء المناسبات الدينية، وهي سنة حميدة نتدارس خلالها أبرز معانيها، نعيشها في حاضرنا ونستقرئ منها مستقبلنا"، مستذكراً الدروس البليغة التي تضمنتها معجزة الإسراء والمعراج التي نقلت رسولنا الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأهمية الإدراك العميق لطبيعة هذا الحدث وأسراره ومعانيه ومكانته في تاريخ الدعوة الإسلامية.

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